謀定後動 300飛彈瞄準北韓地堡 美完成包圍網

美國「卡爾文森」號航母5月12日在西太平洋海域巡邏的畫面。（圖/美國海軍）

美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母戰鬥群16 日已駛離日本神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，航向朝鮮半島外海，準備與「卡爾文森」號航母戰鬥群會合，圖為「雷根」號上的F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，攝於5月18日。（圖/美國海軍）

由於北韓態度強硬，在美韓釋出談判善意後，隨即試射新型「火星-12」號飛彈，使朝鮮半島處於高度緊張的膠著狀態。

日本經濟新聞網18日指出，美國不斷加大壓力，在連續調兵遣將下，基本上已完成對北韓的軍事包圍網。美國航母與核潛艇陸續部署朝鮮半島近海，預計300枚巡弋飛彈已經瞄準北韓的地下設施等，一旦平壤越過「紅線」，就能馬上行動，以迫使北韓讓步。

美國海軍早在4月8日時，便宣佈已命令在新加坡附近的「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母戰鬥群前往朝鮮半島。然而，它們繞過印尼，過了一段時間才開始北上。由於航母戰鬥群未直接駛往朝鮮半島，因此引發一陣瘋狂揣測，連美國政府內部也出現了混亂。不過，日經網指出，多位安保人士認為，事實完全不是這樣。

他們指出，美國海軍的行動引起北韓軍隊驚慌。平壤判斷，「美國與北韓軍事衝突一觸即發」，進入了瀕臨戰爭狀態。據説北韓將與平時演習迥異的物資與要員送到地下設施內，並出現大量只有發生重大狀況時才使用的無線電通信。而美軍則利用這個時機，仔細加以觀察，按照哪個地下設施有多少物資出入等，鎖定了真正該打擊的目標。

而美軍製造要把航母戰鬥群派往朝鮮半島海域的假像，是為了仔細觀察北韓的虛實。換句話說，他們是以假動作來換取時間，為精確打擊北韓的重要設施做好準備。

要是北韓決定進行第6次核試，或發射洲際彈道飛彈（ICBM），就可能會面臨美軍突襲。日本一名安保人士稱:「美軍認為，北韓毫無節制，大量生産核彈，而這是摧毀其核計畫的最後機會。」一旦有必要，美軍將發射巡弋飛彈，打擊北韓的核試場、鈾濃縮設施，以及存放隱蔽移動發射架的隧道等。預計發射巡弋飛彈的數量達300枚，是打擊敘利亞所用飛彈的5倍。

而屆時美國海軍將是打擊主力，其中改良型俄亥俄級戰略核潛艇4月25日現身韓國南海岸。每艘約可發射150枚巡弋飛彈。一般來說，核潛艇的位置情報原本是連盟友也不會透露的高度機密，但這次卻刻意公開，主要用意還是在威懾北韓。另一方面，美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母結束在日本橫須賀的定期檢修， 5月16日已與戰鬥群出發，準備與「卡爾文森」號航母戰鬥群會合，美國如果動用兩個航母戰鬥群，便能確保有足夠的巡弋飛彈。

除了海軍外，美軍還考慮從美國本土，還有駐日美軍基地出動戰略轟炸機進行空襲。美軍曾以俗稱「炸彈之母」（Mother of All Bombs，MOAB）的「大型空爆炸彈」（Massive Ordnance Air Blast），去轟炸阿富汗隧道內的伊斯蘭國（IS）設施，如今或許也會用它來摧毀位於平壤北部，可能有金正恩坐鎮指揮的北韓軍隊司令部。

評論指出，美國政府以軍事力量為後盾，加大對北韓外交施壓，並做好第二手準備，只要北韓進行重大挑釁，就能把攻擊列為選項。

(中時電子報)