沿海漁村人口老化 警辦座談會宣導防詐騙

高雄市警局舉辦治安座談會，現場座無虛席。(郭韋綺翻攝)

永安區有「石斑魚故鄉」稱號，6個里總人口數1萬4000人，近年因人口年齡老化嚴重，為避免高齡高輩遭詐騙，岡山警分局擴大舉辦座談強化民眾治安概念，包括區長吳茂樹及多位里長、農、漁會總幹事均出席會議，吸引600人與會，座無虛席。

高雄市警察局長陳家欽擔任主講人，他表示，身在地高雄人，2年多前接任局長，就強力針對轄區治安問題，積極取締飆車、防制搶案、查緝毒品、打擊詐欺，為有效防制犯罪，市政府投資10億元，建置2萬多支監視器，以利預防犯罪。

此外，市府為防制毒品危害，7月將成立財團法人高雄市毒品防制事務基金會，並於明年1月1日成立毒品防治局來打擊防制毒品，實踐港都「愛與鐵血捍衛港都」宜居城市理念；最後針對治安及交通問題也進行有獎徵答，場面互動熱絡。

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(中時)