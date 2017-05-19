曾志偉小兒遭債主控欠780萬 本人出聲回應
64歲港星曾志偉與現任妻子宋麗華所生的大兒子曾國祥因執導電影《七月與安生》人氣大漲，而曾國祥還有一個胞弟名為曾國猷，主要走幕後工作，今（19日)遭港媒報導，他去年協辦一起音樂活動，最後卻因政策取消，導致相關公司損失高達200萬港幣（約780萬台幣），向曾國猷追討至今仍未果，打算提告。
據香港《蘋果日報》報導，曾國猷與韓籍股東合組的公司「81TV」去年1月籌畫音樂祭「Listen To Your Eyes」，當時還畫出大餅稱邀到韓國女團Girl's Day，沒想到活動無故延期，Girl's Day去年一月到香港，只匆匆出席了記者會，主辦方稱活動延到5月，最後又因申請排牌照問題取消開唱。
對於音樂祭莫名取消，多家相關公關公司、贊助商、音樂工程公司都因此遭受金錢或名譽上損失，其中一家公關公司負責人Patrick更說當時知道計畫中有曾志偉的兒子才放心投資，沒想到現在血本無歸，隔空呼籲曾國猷出面解決，曾國猷則回應早就離開該公司，嘆氣表示：「沒什麼需要回應，這件事不想再提」，而據《on.cc東網》報導，曾國祥得知弟弟遭債主揚言提告後，低調說：「了解事件中，暫時不回應。」
(中時電子報)
關鍵字：曾志偉
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