宣傳世大運 柯P推桿初體驗
臺北世界大學運動會今年8月19至30日舉行，高爾夫球比賽場地選在桃園市揚昇高爾夫球場。主辦單位19日舉行宣傳記者會，臺北市長柯文哲進行推桿初體驗，還好高爾夫球超大顆，隨便一推，果然輕鬆一桿進洞。
柯文哲說，原本擔心打不到，會挖地瓜，看到球選這麼大顆就安心了。柯文哲指出，其他世大運場館都按照進度，僅剩新竹足球場差一點，其他都還好。
柯文哲也說，舉辦世大運，希望讓臺灣被世界看見，因此幾乎都是募款，而沒募物資，就是希望讓臺灣產業被看見。比賽完能做永續經營，一次性的部分，盡量把經費壓到最低，減少浪費。
至於 i-Voting開放民眾投票，討論大巨蛋一事？柯文哲說，民主國家有多元聲音，市府公正公平，依法行政，流程怎麼走就怎麼走，相信正、反意見聲音都有。
(中時)
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