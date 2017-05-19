9年還2億 水果行業者仍遭潑漆砸店恐嚇討債
在桃園市中壢區經營水果行的劉姓男子，2008年為籌資開水果攤，先向友人借款200萬元，之後再因擴大營業，再借貸至3000萬元，9年來已陸續還款2億元，但對方竟還稱本金還未還，近來不斷遭天道盟分子古姓男子率眾潑漆、砸店、開槍恐嚇，新竹縣刑大19日將古嫌逮捕到案，並起出大批改造槍械。
警方調查，在桃園市開設3間水果行的劉姓男子，9年前為開店，向友人1對夫婦借款200萬元，之後又因要展店需資金周轉，再向友人借貸至3000萬元，而友人見其水果攤有利可圖，每月從中收取3分至10分利息。
而被害人在還了2億元後，竟然被告知只是還利息而已，本金是1毛都未還，而2011年時，又因上游大盤捲款倒閉，間接影響劉男的經營，導致無力再支付高額利息，友人竟不念多年來已賺取上億不法利息，還以經商使用票據不可跳票為弱點，強逼被害人重覆開立多張擔保支票做保支票面額加至借款本金內，才將款項借給被害人過票。
近年，被害人因利滾利致使債台高築，友人甚至向地檢署提出違反銀行法控告被害人吸金，還趁機將未經法院裁定的債務，部分債權轉給黑幫分子，再由自稱中壢地區天道盟正義會的49歲古姓男子，多次率眾至其開設的水果攤開槍、潑漆、砸店、恐嚇，逼迫被害人償還債務。
新竹縣刑大偵1隊接獲報案後，與桃園市警中壢分局組成專案小組暗中搜證，19日見時機成熟，在桃園地檢署檢察官王遠志指揮下，至中壢區崇德1路古嫌住處將其逮捕，並起出90手槍、霰彈槍、名片型手槍、鎮暴槍、空氣槍等各式改造手槍及大批改造子彈、武士刀等槍械。
讓警方搖頭的是，古嫌家客廳竟然還供奉一尊代表正義、正氣的關聖帝君神象，不料，他幹的盡是亟盡恐嚇暴力不義之事；警方今天訊後並將全案依槍砲、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。