9年還2億 水果行業者仍遭潑漆砸店恐嚇討債

新竹縣刑大偵1隊19日至古嫌家搜索，起出大批改造槍械。（陳育賢翻攝）

自稱天道盟幫派的古嫌率眾多次至被害人的水果行潑漆、砸店。（陳育賢翻攝）

自稱天道盟幫派的古嫌率眾多次至被害人的水果行潑漆、砸店。（陳育賢翻攝）

新竹縣刑大偵1隊19日至古嫌家搜索，起出大批改造槍械。（陳育賢翻攝）

在桃園市中壢區經營水果行的劉姓男子，2008年為籌資開水果攤，先向友人借款200萬元，之後再因擴大營業，再借貸至3000萬元，9年來已陸續還款2億元，但對方竟還稱本金還未還，近來不斷遭天道盟分子古姓男子率眾潑漆、砸店、開槍恐嚇，新竹縣刑大19日將古嫌逮捕到案，並起出大批改造槍械。

警方調查，在桃園市開設3間水果行的劉姓男子，9年前為開店，向友人1對夫婦借款200萬元，之後又因要展店需資金周轉，再向友人借貸至3000萬元，而友人見其水果攤有利可圖，每月從中收取3分至10分利息。

而被害人在還了2億元後，竟然被告知只是還利息而已，本金是1毛都未還，而2011年時，又因上游大盤捲款倒閉，間接影響劉男的經營，導致無力再支付高額利息，友人竟不念多年來已賺取上億不法利息，還以經商使用票據不可跳票為弱點，強逼被害人重覆開立多張擔保支票做保支票面額加至借款本金內，才將款項借給被害人過票。

近年，被害人因利滾利致使債台高築，友人甚至向地檢署提出違反銀行法控告被害人吸金，還趁機將未經法院裁定的債務，部分債權轉給黑幫分子，再由自稱中壢地區天道盟正義會的49歲古姓男子，多次率眾至其開設的水果攤開槍、潑漆、砸店、恐嚇，逼迫被害人償還債務。

新竹縣刑大偵1隊接獲報案後，與桃園市警中壢分局組成專案小組暗中搜證，19日見時機成熟，在桃園地檢署檢察官王遠志指揮下，至中壢區崇德1路古嫌住處將其逮捕，並起出90手槍、霰彈槍、名片型手槍、鎮暴槍、空氣槍等各式改造手槍及大批改造子彈、武士刀等槍械。

讓警方搖頭的是，古嫌家客廳竟然還供奉一尊代表正義、正氣的關聖帝君神象，不料，他幹的盡是亟盡恐嚇暴力不義之事；警方今天訊後並將全案依槍砲、恐嚇取財、毀損等罪嫌移送法辦。

(中時)