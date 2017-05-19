男受困田埂搖晃雙腳求救 巡邏警速通報送醫
外埔區51歲患有眼疾的沈姓男子，17日卡在田埂間身體擦傷無法動彈，僅露出雙腳猛搖晃求救，安定派出所巡邏員警蔡國平瞧見異樣，連忙上前發現竟是受困數小時待援的男子，火速通報消防人員送醫，救回一條寶貴的生命。
警方表示，平日拾荒患有眼疾的沈姓男子，常年酗酒遭家人憤而打斷左腿，從此不相往來，17日傍晚推著拾荒推車，裝滿資源回收品，行經外埔區土城里土城路與土城東路口時，不知何故竟跌落田埂間，身體多處擦傷躺著動彈不得，僅發出微弱呼救聲並搖晃雙腳求援。
巡邏員警蔡國平遠處瞧見異樣，上前查看竟見沈男已受困數小時，緊急通知消防人員協助送大甲光田醫院，警方指出，該產業道路人煙稀少，所幸及時發現沈男，否則後果不堪設想。
資助沈男的林姓婦人表示，沈男右眼殘疾且家徒四壁，十分可憐，身為鄰居看了於心不忍，於是長期提供餐食讓他溫飽；警方指出，林姓婦人當初不僅慷慨支付斷腿醫藥費3萬多元，連摔落田埂醫藥費也包了，街坊對她讚譽有加，林婦謙虛表示，自己能力範圍內所為，根本不算什麼。
(中時)
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