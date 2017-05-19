疑誤食硼砂下肚 竹市國小學童緊急送醫
新竹市1名國小學童家長在臉書社群PO文，指孩子昨天誤食同學給的不明化學粉末，晚間回家後身體出現不適，緊急送醫治療，幸好急救後無礙，卻讓家長嚇出一身冷汗。
據了解，誤食化學粉末的孩子與同學研究製作水滴娃娃的方式，誤以為同學給的白色粉末是糖粉，真正成分疑似為硼砂，回家出現身體不適，才向家人道出原委，所幸食下的量不大。
校方指出，孩子們因為好奇心闖禍，校方已赴醫院關心了解，並告誡全校學生在進行相關研究時，一定要向師長請教，有狀況也要立即回報。
當事家長則PO文表示，儘管是學生間的惡作劇，但孩子仍為此受到傷害，提醒家長要向小朋友教育，千萬不要吃下不明粉末或來源不明的物品，若遇問題，也要向師長或家長第一時間告知，以免類似情況再次發生。
(中時)
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