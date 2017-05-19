確診3個月不治療 腸癌死亡率爆增3倍
大腸癌連續9年居我國10大癌症之首，每年新增逾1.5萬名腸癌患者，只是不少人在確診後，未把握3個月的黃金治療期來及時治療。統計顯示，確診大腸癌後，若未在3個月內接受治療，一年內死亡率高達47％，是有及時接受治療者的3倍。
藝人豬哥亮日前因大腸癌離世，原因之一是他在確診後未及時就醫，也喚醒社會對大腸癌檢查、治療的警覺。根據衛福部國健署2014年癌症登記資料，確診大腸癌後3個月內、未接受正規治療者，一年內死亡率達47％，及時就醫者則為較低的13％，幾乎相差3倍。
大腸癌多發生在50歲以後，國健署現提供50~74歲的民眾，每2年免費一次「定量免疫法」的糞便潛血檢查，根據2015年統計，符合資格民眾的篩檢率為42％，每23人便有1人遭篩出有癌前病變或癌症。國健署癌症防治組科長周燕玉說，糞便潛血的檢查敏感度達8成，但應腸癌屬於間歇性出血，民眾仍應每2年定期檢查來確保健康。
周燕玉說，若糞便潛血呈陽性，則可接受健保給付來做大腸鏡檢查，當中約有一半機率是癌症或息肉，大腸息肉務必立刻切除、避免惡化成癌症，若已罹患癌症，更應立刻接受治療。
根據美國癌症研究機構資料顯示，大腸癌是最可預防類型的癌症之一，半數大腸癌是可透過調整飲食習慣、運動與避免肥胖來達到預防目的。國健署指，飲食應遠離香腸、臘肉、培根等加工肉品，和豬、羊、牛等紅肉，改吃魚肉、瘦鷄肉等白肉，飲食內容多蔬菜、烹調少用高溫油炸和燒烤，維持運動、避免肥胖，均能有效遠離大腸癌。
(中時)
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