炎炎夏日何處去？生機盎然在鰲鼓

高蹺鴴蹲坐在巢位上，專心孵著蛋（余信賢翻攝）

隨著時序告別立夏，鰲鼓濕地也迎來了陽光璀璨的夏日。雖然大多數雁鴨科的冬候鳥們已經拍翅北返，但園區內仍可見到為數眾多的鷸鴴科過境鳥類忙碌地覓食著，而濕地裡的高蹺鴴(亦名黑翅長腳鷸)、小鸊鷉等原居民們正熱熱鬧鬧地展開育雛大計，迎接繁殖季的到來。令人驚喜的是，原本只在冬季出現的珍稀候鳥－黑面琵鷺們，居然逗留在濕地中尚未北返，為鳥友們帶來意外的驚喜。

喜迎五月，園區中新生命誕生

適逢光輝的五月，園區中四處可見溫馨的育雛景象。自觀海樓樓頂以望遠鏡略加搜尋，可以見到在淺灘上有無數高蹺鴴趴在略微隆起的鳥巢上方，以體溫溫暖巢中的鳥蛋們，靜待小寶寶孵出；有些較早開始築巢的高蹺鴴爸媽們，已經帶著剛出生的長腳小毛球們，四處漫步探索這個廣大的濕地。在水域的邊緣，也可見到正值過境期的反嘴鴴(亦名反嘴長腳鷸)們，帶著一身黑白的純淨羽色，用翹翹的可愛嘴喙忙碌地在淺水域中尋找食物，逗趣的模樣令人忍不住會心一笑。

嬌客逗留，夏季濕地新風景

根據鰲鼓濕地解說服務團隊的鳥類調查，原應在冬季結束後返回韓國繁殖地的保育類珍稀鳥種－黑面琵鷺，在最近居然被觀察到仍有少數的個體留在園區中，尚未北返，這些黑琵們還留著冬季的一身雪白衣裳，推測應該是沒有繁殖壓力的亞成鳥們，而這些逗留在園區中的嬌客們也成為鰲鼓濕地初夏的嶄新風景。想一睹鰲鼓夏日好風景的朋友們，千萬別錯過這波過境期加上繁殖季的賞鳥時機。若想知道鰲鼓濕地的最新鳥況，請留意FB鰲鼓濕地粉絲團的貼文，或電洽東石自然生態展示館(05-3601801)，將有專人為您進行說明。

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