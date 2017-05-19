SBL》政大90校慶 璞園籃球嘉年華助威

璞園男籃與剛成軍的政大男籃成員合影留念。(璞園提供)

「新台灣人」戴維斯親自下場跟政大女籃球員對抗，簡浩在後面看戲。(璞園提供)

政大雄鷹男籃成軍之後的首次亮相，就在19日政大90周年校慶當中的璞園籃球嘉年華活動，桃園璞園也很有「誠意」派出9名球員到場跟政大男、女籃校隊進行三對三鬥牛，只可惜剛退役成為政大總教練的陳子威並未下場獻技。

為了這次璞園籃球嘉年華校園活動，璞園一口氣派出戴維斯、簡浩、林金榜、彭俊諺、黃家明、林耀宗、林任鴻、吳家駿與王律智9名球員到場造勢，身為今年中華隊國手之一的戴維斯，更是親自下場跟政大球員尬起三對三鬥牛。

接下來璞園行程徹底滿檔，除了6月配合冠名單位桃園市政府，進行桃園地區的籃球巡迴活動與小型訓練營，7月也於南山高中舉辦璞園籃球夏令營，8月則在台北、台中、高雄、台南與桃園5地跟TOYOTA共同舉辦夏令營。

(中時電子報)