台中議員吳顯森踢爆大麻流入高中名校

台中市議員吳顯森（右二）今天在市議會質詢踢爆！他說根據司法單位提供掌控的情資，二級毒品大麻大舉入侵好幾所菁英拔尖學生的學府！（陳世宗攝）

台中市議員吳顯森在市議會質詢踢爆！他說根據司法單位提供掌控的情資，二級毒品大麻已大舉入侵好幾所被視為菁英拔尖學生的台中市立高等學府；這些被社會各界及家長視為天之嬌子的菁英學生，疑似好奇及升學課業壓力過重，購買大麻吸食以期紓解壓力，販賣提供大麻的竟是大學生。

教育局長彭富源說，依照影片截圖，畫面中日期為2016年9/19日，係在高中職改隸市立前；台中市有32至46位藥物濫用的輔導對象，經過學校教師的努力，106年改隸後教育局加強清查與關懷工作，目前數量已經降低至12位。

台中市議會19日進行教育文化業務質詢！市議員賴義鍠、朱暖英及吳顯森等人皆關心校園毒品問題。

吳顯森表示，越是聯考排名越高的市立高等學府的優質學生，購買大麻吸食的情況越嚴重，因家長往往會給這些心目中「品學兼優」子弟，更多的零用錢；一旦因為好奇吸食大麻成癮，只要開口向爸媽要錢幾乎都能被滿足，頂尖學校的學生因升學壓力大，更容易嘗試吸食大麻紓解升學課業壓力。

彭富源強調，台中市高中職以下學生人數共有33萬4024人，1月至4月春暉專案掌握疑似涉毒學生共有897人，市府皆列管進行反毒輔導；育部指示各縣市於今年底前，反毒宣導比率應達轄內總校數60％，台中市更將率全國之先，預計年底完成100％學校反毒策展工作。

(中時)