台中議員吳顯森踢爆大麻流入高中名校
台中市議員吳顯森在市議會質詢踢爆！他說根據司法單位提供掌控的情資，二級毒品大麻已大舉入侵好幾所被視為菁英拔尖學生的台中市立高等學府；這些被社會各界及家長視為天之嬌子的菁英學生，疑似好奇及升學課業壓力過重，購買大麻吸食以期紓解壓力，販賣提供大麻的竟是大學生。
教育局長彭富源說，依照影片截圖，畫面中日期為2016年9/19日，係在高中職改隸市立前；台中市有32至46位藥物濫用的輔導對象，經過學校教師的努力，106年改隸後教育局加強清查與關懷工作，目前數量已經降低至12位。
台中市議會19日進行教育文化業務質詢！市議員賴義鍠、朱暖英及吳顯森等人皆關心校園毒品問題。
吳顯森表示，越是聯考排名越高的市立高等學府的優質學生，購買大麻吸食的情況越嚴重，因家長往往會給這些心目中「品學兼優」子弟，更多的零用錢；一旦因為好奇吸食大麻成癮，只要開口向爸媽要錢幾乎都能被滿足，頂尖學校的學生因升學壓力大，更容易嘗試吸食大麻紓解升學課業壓力。
彭富源強調，台中市高中職以下學生人數共有33萬4024人，1月至4月春暉專案掌握疑似涉毒學生共有897人，市府皆列管進行反毒輔導；育部指示各縣市於今年底前，反毒宣導比率應達轄內總校數60％，台中市更將率全國之先，預計年底完成100％學校反毒策展工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。