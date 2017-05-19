不認同掃毒也要被砍頭 杜特蒂又出狂語：殺滿5萬毒犯

菲律賓總統杜特蒂4月29日出席活動。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂4月出席活動。(圖/美聯社)

菲律賓總統杜特蒂的掃毒戰爭，自他上任以來打得轟轟烈烈，也引起了國際人權團體的抗議，不過杜特蒂似乎不會因此改變掃毒他的決心，他18日稱要砍那些不認同他掃毒人的頭，同時在面對人權團體指控他已經殺了1萬人時，杜特蒂更出狂語，揚言要殺滿5萬名毒犯。日前菲律賓總統府才表示，將拒絕歐盟的資金援助，因為他們認為接受這筆金援，有讓歐盟干涉菲律賓內政的疑慮。

據《法新社》報導，菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)18日在菲律賓南方城市一座橋的啟用儀式中，面對近來人權團體對他掃毒戰的批評，他稱：「不要相信那些人權團體，如果你相信我會把你們的都砍下來」，更重申自己的決心：「我是不會因為任何恐懼而退縮的，把我關起來吧，如果他們說要把我關起來，也可以，我會付出代價的」。

近日人權團體統計，自杜特蒂去年年中接任總統以來，已經有將近10,000人死於掃毒戰中，而杜特蒂18日對此表示，人權團體說他殺了10,000人，「那就讓它變成50,000人好了，我真的會解決這些毒犯，即使要我要因此去地獄，或是在監獄裡腐爛也沒關係，我不在乎，我很老了」。

就在這番言論的幾天之前，菲律賓總統府發言人Ernesto Abella才表示，杜特蒂接受了財政部長的建議，打算拒絕了歐盟金援，他們認為接受這筆金援有讓歐盟干涉菲律賓內政的疑慮，但不排除接受其他項援助項目。

杜特蒂上台後，就對歐洲會議多次批評掃毒戰有侵犯人權疑慮感到不滿，提供這次被杜特蒂拒絕援助的歐盟，也是菲律賓第8大的援助來源，在去年一共接收了來自歐盟2億2,000萬美元的援助，不過歐盟的專責菲律賓事務使節Franz Jessen仍表示，今年的總援助金額可能達到2億7,000萬美元。

(中時電子報)