國民黨主席選舉 雲縣4鄉鎮市投開票所不在鄉鎮黨部

國民黨主席選舉明天登場，雲林縣20鄉鎮各有一投開票所，除斗六市、林內鄉、莿桐鄉、水林鄉外，其餘17鄉鎮投開票所都在鄉鎮黨部，投票時間是早上8點到下午4點。

斗六市投開票所設於雲林縣黨部禮堂(斗六巿府前街62號)；林內鄉設於林內鄉老人會館(林內鄉林中村中正路62巷1號)；莿桐鄉設於莿桐鄉莿桐村活動中心(莿桐鄉莿桐村和平路41巷45號)；水林鄉設於水北社區活動中心(水林鄉水北村廟前路86號。

其餘投開票所在斗南鎮黨部(斗南鎮中山路161號)、大埤鄉黨部(大埤鄉中山路8號)、古坑鄉黨部(古坑中山路42號)、西螺區黨部(西螺鎮正興里公正路30號)、二崙鄉黨部(二崙鄉崙東村中興路26號)、崙背鄉黨部(崙背鄉崙前村南昌路52號)、虎尾鎮黨部(虎尾鎮中山路113號)、土庫鎮黨部(土庫鎮宮北里中山路249號)、褒忠鄉黨部(雲林縣褒忠鄉泰安路7號)、元長鄉黨部(元長鄉長南村元西路74巷25號)、東勢鄉黨部(東勢鄉東榮路29巷19號)、台西鄉台西國小(台西鄉台西村民權路9號)、麥寮鄉黨部(麥寮鄉中興路72號)、四湖鄉黨部(四湖鄉湖西村中山西路69巷13號)、北港鎮黨部(北港鎮民主路71-5號)、口湖鄉黨部(口湖鄉湖東村中正路一段112號)。

根據「106年中國國民黨主席選舉作業細則」規定，第1輪投票時得票數前2名候選人應於2週內舉行第2輪投票，以得票數較多者當選；票數如相同時，再於2週內重行投票(第3輪) ， 其作業程序及作業費標準比照第2輪投票之規定，並以得票數較多者當選。

(中時)