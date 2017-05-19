華航、林口長庚空中愛心醫療 搭機安全有保障

華航與林口長庚簽約。（甘嘉雯攝）

讓擁有醫療專業的醫師加入「醫起飛翔 守護健康」。（甘嘉雯攝）

華航與林口長庚簽約，提供空中醫療協助。（甘嘉雯攝）

雙方齊力合作提供旅客安全、健康與舒適的旅遊環境，讓搭機旅客安心有保障。（甘嘉雯攝）

華航「空中愛心醫療專案」在桃園市鄭文燦市長見證下，董事長何煖軒19日與林口長庚紀念醫院院長鄭明輝共同簽署空中醫療合作備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU），成為台灣第一家獲得醫學中心支持，進行機上醫療支援的航空公司，讓擁有醫療專業的醫師加入「醫起飛翔 守護健康」，提供空中醫療協助，雙方齊力合作提供旅客安全、健康與舒適的旅遊環境，讓搭機旅客安心有保障。

何煖軒表示，他自己經常搭乘飛機往來各地，曾在飛機上碰過好幾起旅客不適狀況，空服員為了要尋找機上是否有醫師，往往要連續廣播至少3次，希望可以透過「制度化」的方式，讓空服員能更快找到醫師，因此與林口長庚開啟合作的契機，簽約後許多細節都還要談。

何煖軒說，這樣的概念類似「遠距照護」，過去在新加坡，未來將把連線改到林口長庚，空服員可以直接透過中文與地面醫師溝通，能更精準地傳達機上乘客的身體狀況，他說，許多發生在飛機上的不適，像是突然休克、昏迷等等，可能只是因為趕飛機、未進食所引發的低血糖，如果飛機上剛好有醫師可以立即判斷，給予糖水等等的補充很快就會恢復，如果真的遇到危及生命安全的狀況，班機一定會緊急迫降。

華航表示，去年旅客在機上出現不適的約有300多件，真正需要後送醫院的僅有2件。

目前已陸續有醫師提出申請，鄭明輝表示，初步以林口長庚院區醫生為主，現有1000位主治醫師、600位住院醫師、60位外籍代訓醫師，另有1000位受過高級急救術的護理師，每年醫師出國演講、擔任客座教授約有800人次，外籍代訓醫師有250人次，未來在飛航途中乘客臨時發生需求，可由空服員直接連絡正好在班機上的醫師提供醫療服務，醫院也可提供華航機組員急救訓練及提供重大病患轉送服務。

(中時)