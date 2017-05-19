豬哥亮好賭？雷洪激動澄清「這是不對的」

雷洪不捨豬哥亮逝世。（圖／中時資料照片）

秀場天王豬哥亮本月15日不敵病魔逝世，許多圈內好友近日紛紛前往靈堂弔唁，也分享他們心中對豬哥亮的回憶，小豬哥亮2歲的雷洪最近接受專訪，笑談豬哥亮復出後，兩人常互虧都是「多妻制」的傳奇人物，外界對豬哥亮常有「好賭」的印象，雷洪激動澄清：「這是不對的。」

據《自由時報》報導，由於同期出道加上相似點多，使雷洪對豬哥亮這位老友在許多方面相當能感同身受，外界常以為豬哥亮好賭、難親近，但雷洪激動代為否認，譬喻說豬哥亮雖早年風光，但遇到下坡時，「就算腳已經受不了，還是他X的要挺著胸往前走。」並表示在他心中，豬哥亮就是三個字：有義氣。

雷洪不捨老天爺如此早將豬哥亮帶走，兩人昔日雖常在節目上互虧多妻，但雷洪十分了解，在豬哥亮心中對子女責任感之重，拼命賺錢就是為了彌補、照顧子女，無奈反問：「大家看到都是台前風光，誰會看到台後那種內心辛酸？」

雷洪雖工作忙碌，但表示一定會找時間去靈堂探望豬哥亮，他對好友逝世感觸良多，呼籲世上許多表面上的東西都不重要，只有身體健康才是最要緊的事，「只要你的身體健康，他就陪伴你走的更遠。」

(中時電子報)