登上「Science」 台大團隊首度證實人為排碳可影響到遠洋
人類活動排放的氮證實可以長距離影響到遠洋！台大地質系助理教授任昊佳團隊在5月份的全球權威雜誌「Science」發表最新研究成果，其經過3年來在南海北部的東沙群島觀測珊瑚礁氮同位素訊號，確認其增強時間與亞洲中國化石燃料燃燒增加相符。如不加以重視，未來將影響固碳生物的藻類生長，破壞生態平衡。
過去透過電腦模擬，雖然已經可以知道人為排碳(煤炭燃燒與車輛排放)能經由大氣傳播到很遠的地方，但是始終未獲直接觀測證實。任佳昊的跨國團隊透過追蹤珊瑚骨骼中的人為排碳信號，首度做出了證實。它們從2013年起，在東沙環礁內取得珊瑚樣品，開始測量珊瑚中所含有機氮的同位素組成。
任佳昊說明，氮有兩個穩定同位素：較輕的N14和較重的N15。人為排放的氮通常比自然環境中的氮含有更多N14，而東沙距離最近的陸地有300公里，人為排放的氮只能通過大氣傳輸到這裡，其半封閉環形珊瑚礁環礁地理環境等同於是一個天然實驗室。
在使用氮的穩定同位素分析後，他們發現，自上世紀90年代末期開始，珊瑚中所含的較輕N14同位素訊號迅速增強，其增強時間和趨勢與亞洲化石燃料燃燒增加相符，至2010年，人為造成的氮沈降已佔該地區表層海洋年輸入氮量的五分之一。
任昊佳指出，此研究成果有兩個意義，一是證實人為排放的氮可以影響到遠洋海域，二是經由直接觀察成果，能對現行大氣電腦模擬系統誤差做出修正。
她提醒，雖然目前人為排放的氮在遠洋海域中，所占比例不如海洋產生的氮來的高。但氮會沉降累積，一旦人為活動的氮累積過多，將影響這些當地細菌、微生物與藍綠藻等固碳生物發展，從而破壞當地生態平衡，必須加以注意。
(中時)
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