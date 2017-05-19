登上「Science」 台大團隊首度證實人為排碳可影響到遠洋

台大地質系助理教授任昊佳今分享東沙珊瑚礁紀錄人類排碳對遠洋影響成果。(照片來源： 王玉樹拍攝)

經由東沙群島觀測珊瑚礁氮同位素訊號，任昊佳團隊首度證實人類排碳可以傳播到幾百公里外的遠洋海域。(照片來源：科技部)

人類活動排放的氮證實可以長距離影響到遠洋！台大地質系助理教授任昊佳團隊在5月份的全球權威雜誌「Science」發表最新研究成果，其經過3年來在南海北部的東沙群島觀測珊瑚礁氮同位素訊號，確認其增強時間與亞洲中國化石燃料燃燒增加相符。如不加以重視，未來將影響固碳生物的藻類生長，破壞生態平衡。

過去透過電腦模擬，雖然已經可以知道人為排碳(煤炭燃燒與車輛排放)能經由大氣傳播到很遠的地方，但是始終未獲直接觀測證實。任佳昊的跨國團隊透過追蹤珊瑚骨骼中的人為排碳信號，首度做出了證實。它們從2013年起，在東沙環礁內取得珊瑚樣品，開始測量珊瑚中所含有機氮的同位素組成。

任佳昊說明，氮有兩個穩定同位素：較輕的N14和較重的N15。人為排放的氮通常比自然環境中的氮含有更多N14，而東沙距離最近的陸地有300公里，人為排放的氮只能通過大氣傳輸到這裡，其半封閉環形珊瑚礁環礁地理環境等同於是一個天然實驗室。

在使用氮的穩定同位素分析後，他們發現，自上世紀90年代末期開始，珊瑚中所含的較輕N14同位素訊號迅速增強，其增強時間和趨勢與亞洲化石燃料燃燒增加相符，至2010年，人為造成的氮沈降已佔該地區表層海洋年輸入氮量的五分之一。

任昊佳指出，此研究成果有兩個意義，一是證實人為排放的氮可以影響到遠洋海域，二是經由直接觀察成果，能對現行大氣電腦模擬系統誤差做出修正。

她提醒，雖然目前人為排放的氮在遠洋海域中，所占比例不如海洋產生的氮來的高。但氮會沉降累積，一旦人為活動的氮累積過多，將影響這些當地細菌、微生物與藍綠藻等固碳生物發展，從而破壞當地生態平衡，必須加以注意。

(中時)