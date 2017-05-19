國際獅子會舉辦海洋魚苗放流活動
為保護澎湖海洋資源，善盡社會服務責任，國際獅子會19日上午於馬公市烏崁里海洋保護區進行海洋魚苗放流社會服務活動，縣長陳光復專程參與，肯定且感謝獅子會長期為澎湖的海洋資源保育盡心盡力。
此次共放流5萬5000尾黃錫鯛與黑鯛，期望藉由國際獅子會拋磚引玉的魚苗放流活動，喚起國人重視海洋生態環境保育，共同維護海洋資源生生不息的活力。
國際獅子會於馬公市烏崁里海洋保護區進行海洋魚苗放流活動，陳縣長在農漁副局長林宏城等人陪同下共同出席。包括獅子會300-D2總監鄭加明、獅子會300-D2總監議會議長鄭道檣、第7專區主席鄭玉鳳及來自高雄及屏東等各地國際獅子會獅友攜帶家眷，共計百餘人參與放流活動。
陳光復表示，國際獅子會長期投入社會服務活動，致力於保護澎湖海洋資源，為生態、漁業資源保育及環境永續貢獻心力，本次魚苗放流活動，落實獅子會關懷社會、服務為先的精神。對於國際獅子會的愛心，他也表示敬意。
鄭加明總監感謝獅友共襄盛舉與奉獻，才促成今日魚苗放流活動。他指出，海洋資源日益枯竭，希望藉由魚苗放流活動，一同為保護海洋資源盡份心力，讓自然生態恢復平衡。
這次放流5萬5000尾的黃錫鯛與黑鯛魚苗，體型相當小，是由國際獅子會採購進行放流，經由簡單焚香祭拜儀式後，陳光復與獅友們人手一桶以接力方式將一批批魚苗放流到大海，順利完成整個放流工作。
(中時)
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