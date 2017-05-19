路面結冰車打滑卡斜坡 前女體育主播求救無訊號

林柏妤開車行經黃石公園遇驚魂記。(圖/林柏妤臉書)

前民視體育主播林柏妤入行6年，去年放下主播光環轉戰演藝圈，沒有演戲以及歌唱經驗的她，將從零開始面對全新挑戰，常與粉絲在臉書互動的她，自曝開車行經美國黃石公園時，由於路面結冰導致車子打滑卡在斜坡上，所幸與同車友人安好無恙，不過讓所有粉絲嚇得膽戰心驚

林柏妤還原事發經過，她表示五月還下著大雪的黃石公園很少見，行經時因為路面結冰導致車子滑出道路，所幸有棵樹正巧擋在前方，才讓車輛卡在斜坡上未釀更大意外，當下雖想立即求救，但手機在毫無訊號的情況下，讓林柏妤只能請求路過的駕駛開到有訊號地方求援，未料一等就是三個多小時，才等到拖吊卡車來將車拖走。

不過慶幸的是在等待期間，車輛的油夠讓引擎一直跑，才有暖氣不導致凍死，否則難想像如何在零下五度的荒野待上四個鐘頭，順利脫困後仍讓林柏妤仍心有餘悸，直呼人生跑馬燈都快出現了😅。

(中時電子報)