夏林清遭停聘 輔大心理力挺：將協助提起訴訟

夏林清遭停聘一年，輔大心理系發聲明表示遺憾。（輔大心理系提供）

輔大教授夏林清本周被輔大依教師評議委員會決議解除教師職1年。（陳心瑜攝）

輔大心理系性侵事件鬧得沸沸揚揚，加害王生也遭判3年半有期徒刑，時任輔仁大學社科院院長夏林清繼遭去年9月遭解除院長職後，本周也被輔大依教師評議委員會解除教師職1年，輔仁大學心理系17日在系所官網張貼公告力挺，表示將協助夏林清申訴、提起訴訟。

輔大表示，停聘信件本周寄出，生效時間為當事人接到公文當日，尚無法得知夏林清是否已接到信件。

輔大心理系為夏林清抱不平，聲明指「非常遺憾」，呼籲輔大校方和教育部應秉持依法行政立場審議校園糾紛事件，且心理系將協助夏林清教授申訴或提起訴訟，維護教師權益。

聲明指出，夏林清的貢獻有目共睹，卻遭不合比例的對待，並稱「外界對輔仁大學與心理系仍存有眾多不實言論與詆毀」。

記者致電夏林清，但夏林清學生表示夏正在口試，尚無法得知其回應。

輔大心理系聲明全文如下：

心理系對於夏林清教授遭停聘之聲明

對於教育部同意輔仁大學校方停聘夏林清教授乙事，本系深感無法認同與遺憾。

夏林清教授在本校服務三十餘年，歷任學生輔導中心主任、本系系主任及社會科學院長，在研究、教學與服務的貢獻有目共睹，卻遭遇不合比例原則的懲處，本系深感遺憾，同時嚴重損害學生受教權，可惜未獲正面回應與協助。本系師生配合校方於105年6月15日輔校字第1050012988號函心理系師生不可擅自對外發言之要求，本系師生默默吞忍許多不白與汙衊。然而，時至今日，外界對輔仁大學與心理系仍存有眾多不實言論與詆毀，懇請當輔仁大學與心理系遭遇相關不實言論時，輔仁大學能夠及時澄清更正，捍衛輔仁大學與心理系的名譽，恢復身為輔仁大學一份子的榮譽與聲譽。

本系再次沉痛呼籲輔仁大學校方與教育部，應秉持著依法行政的立場，審議校園糾紛事件，重拾已遭嚴重傷害之行政運作制度，以及輔仁大學師生對於學校與教育部的信任與尊重，本系也將協助夏林清教授依法尋求申訴或提起訴訟，以維護教師權益。

輔仁大學心理系

106年5月17日

(中時)