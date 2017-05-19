澎湖縣政府106年暑期工讀生開放申請

暑期將屆，澎湖縣政府為鼓勵設籍澎湖縣家境清寒及品學兼優之學子能於漫長的暑期從事工讀，並從中培養正確的服務態度及觀念，特別於今年度暑假規劃提供23個工讀生名額，請有意投入縣府暑期工讀者，把握機會於6月2日（星期五）前逕向縣府教育處學管科辦理登記；本年度暑期工讀生的名額分配為：大學、大專組20名；高中、高職組3名。

工讀生申請表將自即日起至6月2日止於縣府教育處學務管理科提供索取，或逕上澎湖縣政府教育處網站連結區-表單下載(http://web.phc.edu.tw/)，並自即日起至6月2日受理申請，欲申請者請檢附申請表及相關文件，逕送縣府教育處學務管理科核辦，逾期將不予受理。

(中時)