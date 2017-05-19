楊梅砂石車擦撞大貨車 貨品散落一地

砂石車與大貨車擦撞後，停在路旁。（楊明峰翻攝）

砂石車與大貨車擦撞，車上貨物散落一地。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區楊湖路2段19日下午1時許發生擦撞車禍，砂石車與大貨車對向擦撞後，偏向路旁停下，56歲尤姓司機左腳骨折、多處撕裂傷，至於49歲大貨車朱姓司機被困在變形車體中，經消防隊破壞車體救出，初判左手、腳開放性骨折，2人送醫檢查，意識清楚、均無生命危險。

車禍發生後，車上大批貨物散落一地，警方管制人車後，約下午2時許排除，至於車禍發生原因仍待警方調查釐清。

(中時)