規避中監5不？蔡易餘：扁可用直播致謝

陳水扁欲出席募款餐會，中監同意，但不得上台演講；立委蔡易餘說，陳水扁還是可以用直播的方式向大家致謝。（資料照片，王錦河攝）

保外就醫中的前總統陳水扁，欲出席今晚凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄以「5不」為前提同意。立委蔡易餘認為太保守，陳水扁可以用直播的方式向大家表達感謝。

前總統陳水扁昨日以傳真向台中監獄提出申請，欲出席今晚舉辦的凱達格蘭基金會募款餐會；台中監獄今日同意可參加，不過要以「5不」為前提：不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪。

對於中監的決定，民進黨立委蔡易餘感到遺憾，認為凱達格蘭基金會為基金會，具有公益性質。這類募款餐會政治性不高，陳水扁也只是要上台表達謝意。但中監認為這是政治性活動，不讓陳水扁到場，這樣的判斷比較保守。

蔡易餘說，既然中監做了這樣的決定，陳水扁還是會照規定行事，不過晚上可以用直播的方式向大家致意。

(中時電子報)