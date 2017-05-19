澎湖軍民防空演習定於5月24日13：30

依據澎湖縣106年軍民聯合防空（萬安40號）演習實施計畫，澎湖地區將於5月24日（星期三）下午13時30分至14時實施軍民聯合防空演習，在不影響民眾上、下班（學）與主要作息原則下，採「有預告、全縣同時段」方式實施30分鐘的人車疏散、避難、交通管制等實作演練。

本次演習，轄內各公、民營工廠、公司照常營運作業，不實施斷電措施，惟需關閉門窗及實施人員管制。

演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指導，執行防空疏散避難，民眾（含居家或工作者）確實進入防空處所避難。各機場、港口之航機、船隻均正常起降、靠離、行駛，下機（船）旅客及接送親友車輛（人員），立即接受憲、警、民防人員引導，實施防空疏散避難。

依民防法第25條規定，有下列各款情形之一者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰：一、違反第八條第二項規定不予公假者。二、違反依第二十一條規定所為之命令者。

本次演習，為擴大警報音域，以手機簡訊發送緊急警報及解除警報訊息，提醒民眾配合演習管制作為，目的在培養全民防空意識，提昇全民防空警覺，請民眾聽聞警報發放後，確實關閉門窗及進入防空處所避難。請全縣鄉親全力配合。

(中時)