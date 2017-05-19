腦麻生克服障礙 考取彰師大財務金融系
患有中度腦性麻痺的國立暨大附中國際貿易科學生邱纖婷，參加身心障礙學生升學大專校院甄選管道，錄取彰化師範大學財務金融技術學系，邱纖婷覺得自己與同學並無不同，甚至一個人曾搭車到台北追星，回顧辛苦的養育過程，父母們認為，克服身體障礙，考取理想中學校是母親節最好的禮物。
邱纖婷出生後第19天，出現急性腦膜炎症狀，經診斷發現是帶菌的炎症，轉診住院治療2個月，在6個月大時出現腦麻症狀，左腦呈現「空殼」的狀態，造成她身體右半邊較無知覺，媽媽李玉琳帶著她復健，要求她按時服藥，但因身體免疫力較弱，從小就是醫院的常客；小二時曾癲癇發作暈倒急救，而後常在夜間12點發作，讓父母親感到心力交瘁。
但邱纖婷並不覺得與同學有何不同，右半邊肢體麻痺，她學著用左手寫字，照樣跟著同學抬便當服務，她曾參加校內輔導室辦理「生命教育研習講座─輪椅公主江偉君」獲得啟發，勇於接受生命的不完美，並更努力向學，學業平均成績保持在80分以上，每年獲得特殊教育學生獎學金殊榮，也曾參加全國小論文比賽榮獲甲等。
李玉琳表示，女兒經常讀書讀到晚上12點多，別人父母巴不得孩子多讀點書，但她與先生反而擔心身體吃不消要她多休息，但女兒反而勸她早點休息，她才願意放下書本去睡覺，因應這次甄試，她忍著身體病痛堅持考完試，如今考取理想中的學校科系，已讓家人感到十分驕傲，因為對於家人來說，只要孩子身體健康，足矣！
暨大附中校長張正彥表示，在輔導室協助下，幫邱同學申請到交通費用補助，讓她求學路走得更順利。邱同學對學習的執著與自我負責的態度更讓人敬佩，期盼學弟妹們可以效法。
(中時)
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