巡迴各鄉里 澎湖縣環保局免費檢測機車排氣

澎湖縣環保局為服務偏遠地區車主，以移動式定檢車定期巡迴各鄉里，提供免費機車排氣檢測服務，希望民眾能留意自己愛車的排氣狀況，共同維護澎湖空氣清新。

環保局表示，依空氣污染防制法規定，使用滿5年的機車，每年需要依出廠月份前後一個月實施排氣檢驗，環保局每月皆會寄發定檢明信片提醒車主定檢資訊，車主可至各機車排氣定期檢驗站進行檢驗，不合格者則需在一個月內改善完畢。

由於澎湖縣合格的10家民間機車定檢站集中於馬公市區，對於較偏遠地區的車主較不便利，環保局考量此問題每月派員巡迴各村里，提供免費檢測服務，環保局工作人員到服務地點時會請村里辦公室廣播，屆時各位鄉親可抽空至檢測地點做檢驗，檢驗合格之車輛均會在車牌上黏貼完成檢驗標籤。

若您的愛車檢驗未合格，建議盡快將車子送至機車行進行調修及保養工作，調整至最佳狀態後再進行複驗作業。此項免費檢測服務，希望大家踴躍配合，避免機車排放廢氣污染清新的空氣。環保局移動式定檢車5月份前將巡迴以下各村里辦理機車排氣免費檢測。

日期上午時間/地點09:00~11:30下午時間/地點14:30~16:30

106/5/19(五)西溪辦公處前紅羅辦公處前

106/5/22(一)池東加油站池東加油站

106/5/23(二)岐頭廟前 五德辦公處前

106/5/24(三)內垵辦公處前赤馬辦公處前

106/5/25(四)池東村辦公處前竹灣辦公處前

106/5/31(三)山水活動中心-

環保局強調，機車定期作好排氣檢驗，除了能維護良好的空氣品質外，亦可讓各位鄉親掌握自己愛車的狀況，保持車體良好，避免臨時故障或緊急事故發生。另外，環保局也希望各位鄉親將使用中之車輛維護至良好狀態，減少汽機車黑煙排放，一起響應及落實環境保護工作。

(中時)