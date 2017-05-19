高雄鼓山警分局治安座談 民眾關切攤販問題

鼓山警分局18日在旗津舉辦治安座談，警民面對面交流。(警方提供)

鼓山警分局18日在旗津舉辦治安座談，現場免費幫民眾安裝自行車燈。(警方提供)

高巿警鼓山分局18日在旗津區臨水宮舉辦治安會議，里民約120人參加，分局長林新晃與民眾座談，因旗津向來是觀光地點的大熱門，假日人潮如織，交通、攤販現象，成為民眾最關切議題，警民雙方面對面共商如何改善。

鼓山警方另表示，轄區另一端的北鼓山因商業、住宅大樓林立有多達2百餘棟，民眾生活型態與轄區南端的旗津大不同，現已預定5月23日晚間7時，在中華一路45號聯合活動中心舉辦治安座談會，除了廣邀各大樓管理代表出席，警察局大家長陳家欽也會親自到場就治安議題向市民報告，並傾聽民意交流想法。

為擴大宣導，23日的治安座談會全程將以臉書直播，歡迎民眾到鼓山分局臉書粉絲頁線上收看並可提出建言，網址：https://goo.gl/Xyc0sN。現場另提供巿民朋友免費安裝自行車燈。

(中時)