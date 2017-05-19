豬哥亮告別式敲定6／20 家人擲茭通過了

豬哥亮告別式敲定6月20日。（圖／中時資料照片）

豬哥亮的友人阿喜淚流滿面前往致意。（圖／張祐銘攝）

方芳稍早現身豬哥亮靈堂致意。（圖／張祐銘攝）

楊貴媚與鍾欣凌前往豬哥亮靈堂弔唁。（圖／張祐銘攝）

江蕙、蕭薔、蔡琴送花籃哀悼豬哥亮。（圖／張祐銘攝）

70歲萬秀天王豬哥亮不敵癌症病魔，本月15日病逝於台大醫院，近來豬哥亮的家人忙於處理他的身後事，繼日前決定從土葬改火葬後，今(19日)傳出豬哥亮的喪禮敲定於6月20日舉行，且已獲得擲筊許可，稍早豬哥亮的經紀人也正式證實。

據悉，家人對於豬哥亮的喪禮日期本有2、3個選擇，最後用擲筊方式問豬哥亮後，確定將在6月20日舉辦，地點為板橋殯儀館景福廳，而據《蘋果日報》報導，最終選擇6月20日，主因與有利於後代子女的八字、命格有關。

今中午，豬哥亮的圈外朋友阿喜淚流滿面現身靈堂，文化部部長鄭麗君、藝人方芳、楊貴媚與鍾欣凌也前往致意，楊貴媚心疼豬哥亮當時拖著病體工作，仍不忘鼓勵新人後輩，給大家很多力量，鍾欣凌則流淚說，豬哥亮只把歡笑帶給身邊的人，做人從來不大小眼，也不讓別人知道他有多不舒服。

(中時電子報)