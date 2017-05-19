雲林崙背18頭乳牛驗出牛結核遭撲殺
雲林縣動植物防疫所本月11日執行例行性牛隻牛結核病檢驗，崙背鄉1牛場434頭乳牛中，檢出18頭乳牛為牛結核病陽性，防疫所立即對該牧場執行移動管制，並已完成陽性牛隻撲殺。
防疫所表示，牛結核病為一種古老且於世界各地常見的人畜共通傳染病。目前國際通用之牛乳殺菌方式為低溫長時間法、高溫短時間法、超高溫法，其殺菌條件均以能殺滅結核菌為標準，因此市售鮮乳安全無虞，民眾皆可安心購買。
防疫所指出，崙背鄉感染牛隻牛結核病的畜養場，每3個月必須執行全場牛隻牛結核病檢測，連續3次檢測結果皆為陰性，才能解除管制，恢復為每年檢測1次。
(中時)
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