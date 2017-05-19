當烈酒遇上和牛 擦出全新火花

保樂力加四款代表酒與高檔和牛擦出全新火花。（圖片提供／保樂力加）

高檔和牛搭配美酒，實為人生一大享受！法商烈酒集團保樂力加與和牛專門店「樂軒」攜手合作，高品質威士忌、香檳與紅酒交織美味和牛，迸出全新火花。

樂軒全新「Blackmore和牛套餐」，5月20日至26日限定期間供應，此套餐選用澳洲和牛之父David Blackmore培育純種和牛，穀物飼養600日獨家肥育，數量稀少。前菜和牛小品、清燉牛尾湯與漬物拼盤，建議搭配「Perrier- Jouët Grand Brut Champagne皮耶爵特級香檳」品嘗，入口氣泡綿密順口，讓味蕾充份舒展;Blackmore牛一頭拼盤，搭配頂級調和威士忌之王「皇家禮炮Royal Salute」享用，餐點含各部位和牛一次多重滿足；主食和牛腱子心拌麵，運用「約翰席哈卡本內紅酒」多層次香氣詮釋整套和牛套餐；最後以櫻花水信玄餅和「Perrier- Jouët Belle Epoque Champagne花漾年華年份香檳」結尾，老饕們不可錯過。

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(中時)