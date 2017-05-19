當烈酒遇上和牛 擦出全新火花
高檔和牛搭配美酒，實為人生一大享受！法商烈酒集團保樂力加與和牛專門店「樂軒」攜手合作，高品質威士忌、香檳與紅酒交織美味和牛，迸出全新火花。
樂軒全新「Blackmore和牛套餐」，5月20日至26日限定期間供應，此套餐選用澳洲和牛之父David Blackmore培育純種和牛，穀物飼養600日獨家肥育，數量稀少。前菜和牛小品、清燉牛尾湯與漬物拼盤，建議搭配「Perrier- Jouët Grand Brut Champagne皮耶爵特級香檳」品嘗，入口氣泡綿密順口，讓味蕾充份舒展;Blackmore牛一頭拼盤，搭配頂級調和威士忌之王「皇家禮炮Royal Salute」享用，餐點含各部位和牛一次多重滿足；主食和牛腱子心拌麵，運用「約翰席哈卡本內紅酒」多層次香氣詮釋整套和牛套餐；最後以櫻花水信玄餅和「Perrier- Jouët Belle Epoque Champagne花漾年華年份香檳」結尾，老饕們不可錯過。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。