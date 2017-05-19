擔心幼童吃粽難消化 育兒中心研發吐司粽

烤粽子好消化又營養。(郭韋綺攝)

端午節吃吐司粽，高雄路竹育兒資源中心今(19)天請來嘉南藥理大學幼保系教授，教導當地的親子一起用土司替代糥米，再加入紅豆、玉米、水煮蛋當內餡做成土司粽，不用蒸、不用煮，只要用烤的，簡單美味，好消化又營養。

路竹育兒資源中心主任黃慧琦指出，家長最常諮詢的育兒難題，就是孩童不愛吃東西、挑食與家長不知如何做合幼兒口味的餐點是最常問的問題，因應育兒家庭需求，該中心開辦多種課程與活動，教導家長運用巧思製作符合孩子成長發展所需營養的好吃餐點。

她表示，親子一同參與包粽子活動，可促進小朋友手眼協調的能力，還能促親子互動連繫情感，這次規劃的「土司粽」仍採用傳統的粽葉，用土司替代糥米，有甜、鹽二種口味，甜的包紅豆餡料，鹽的則包玉米及蛋，包好後不用蒸煮，而是放入烤箱烤，經過烤箱的烘烤，粽葉香會自然浸入土司粽中，大家看了都想大快朵頤一番；另現場還規畫立蛋，並請地方耆老說端午節的典故及俚語。

高市社會局2年前利用閒置18年的舊鄉公所，重新整修活化，開辦路竹育兒資源中心，由嘉南藥理大學嬰幼兒保育系承辦，提供育有0至6歲兒童家庭，帶來各式育兒資源，設置兒童遊戲室、提供玩具與圖書、休閒設施，協助托育資源媒合及嬰幼兒照顧諮詢，開辦多項親職課程與活動。

除親子廚房，還有繪本探索、美勞手做，在戶外還有一座由小朋友協助灌溉的開心農場，體驗種菜的樂趣，體會生命成長的意義，已成路竹親子假日休閒好去處。此外專業人員提供個別育兒諮詢指導服務，規畫多元親子活動，教導如何和孩子玩與說故事，讓家長們在育兒中心學習到各種育兒「撇步」可以運用，讓小寶貝受到最完善的照顧與陪伴。

社會局兒福中心表示，高雄市現有17處育兒資源中心，全國最多，且各有特色，除提供嬰幼兒家長育兒資源及親子活動空間，同時與社區結合，與在地的居民分享，照顧在地的孩子，提供在地的知識，讓育兒中心不僅支持家庭育兒，更是連結高雄在地民眾們情感的「心」地標。有關各育兒資源中心詳細資訊均可至高雄市社會局「雄愛生囝仔․FUN心育兒資源網」或「托育服務諮詢專線」07-3943322查詢。

(中時)