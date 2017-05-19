下周油價估漲0.5元 95無鉛重回25元以上
油價一個月來首回漲！國際油價上揚，依據機制中油將於下周一調漲汽油每公升0.5元、柴油0.6元。主力油品95無鉛汽油零售價將回到25元以上。一般小客車加滿50公升油箱，也將多付25元。
國內油價在4月中旬後一路走滑，一個月來已三跌一平(未調)，目前95無鉛汽油零售價為24.9元，是今年最低。但是近日石油輸出國家組織兩大油國沙俄達成減產協議延長共識，加上美國庫存原油下滑，刺激國際原油價格走升。杜拜與布蘭特綜合原油均價逼近每桶51美元，比上週勁升4.2%，依據浮動油價公式連動，國內汽油每公升因此將調漲0.5元左右、柴油0.6元。
預計中油調升後，95無鉛每公升會來到25.4元，重回25元大關。92無鉛升到23.9元，超級柴油21.4元。
(中時)
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