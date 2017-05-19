正露丸改標 雲林縣衛生局： 立即停止服用

雲林縣衛生局稽查藥局是否繼續販售「極品正露丸」、「極東正露丸」（雲林縣衛生局提供）

中榮貿易公司涉嫌將過期「極品正露丸」、「極東正露丸」，重新分裝改標販售，最久甚至過期2年，雲林縣衛生局今責成雲林縣藥師公會及西藥商業同業公會，通知所屬會員藥局、藥商立即將該兩項產品下架，全面停止供應。

雲林縣衛生局清查縣內藥事機構共計267家，「極品正露丸」計下架527瓶、「極東正露丸」366瓶，均已停止供應。

衛生局呼籲，民眾家中若有「極品正露丸」及「極東正露丸」，請立即停止使用，服用後若身體不適，應儘速找專科醫師診治。

(中時)