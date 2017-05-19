夏天綠園道真美學童寫詩讚嘆
台中市健行國小與北區育德里社區今天舉辦「育德綠園道」童詩創作比賽，由五、六年級學生分兩組進行競賽；紀嫻敏、陳佩亘分別以主題「夏天的育德里」及「育德綠園道之美」脫穎而出獲得特優；夏天雨後的池塘倒影、悅耳的蟲鳴鳥叫、綠蔭草皮一片青翠，都成為學生對童詩創作的題材。
「夏陽璀璨，從雲縫間灑落，再從翠綠的枝葉間篩落。」一首「夏天的育德里」入選「育德綠園道」童詩創作比賽特優，作品展現夏天漫步在綠意盎然的園道，萬物生生不息，讓人有停下腳步，共享城市中的綠意環境，為生活減壓、紓壓。健行國小六年級學童紀嫻敏，以純熟洗鍊的筆法，讓人彷彿置身於一座童詩花園裡。
健行國小校長陳進福指出，校方利用課外教學，由老師帶領學生到育德里觀察綠園道景色，從小朋友的作品當中看到了歡樂與天真，從實際體驗，更激發創作的題材與靈感，不但磨練學童的寫作技巧，也訓練出他們細膩的觀察能力，透過比賽讓學童更融入創作詩詞的學習環境，從小扎根。
(中時)
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