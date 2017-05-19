9旬翁精障兒子失蹤多日 盼各界協尋
家住埔里鎮泰安里的陳有成老先生已高齡90歲，本應安享天年，卻因60歲、相依為命的精障兒子無故失蹤而憂心不已，希望各界能夠幫忙協尋，早點讓兒子找到回家的路。
陳有成的排行第三的兒子名為陳原貴，年輕時因腦部腫瘤而開刀，而影響到知覺與記憶，幾乎無法工作，便辭職回家照顧老父，今年2月10日，兒子像往常一樣出門走路散步一去不歸，完全無音訊，向埔里派出所報案，列為失蹤人口，但找不到監視記錄器佐證影像，陳原貴身上也無手機，自此像人間蒸發一樣，完全無音訊。
陳有成指出，三兒社交非常單純，並未與不當人士交往，平常會散步到埔里城隍廟拜拜後就回家，過去曾因為迷路，至國姓鄉北山坑、台中市大里區被人發現報警送醫後帶回，但這一次失蹤實在太久了，時間將近4個月，自己也曾走到南村、愛蘭郊區探詢，但並無人知曉他的下落，非常擔心他的安危，希望各界能夠幫忙協尋。
陳有成指出，三兒出門時身著黑色長褲、黑色拖鞋，上半身則是穿青色毛衣，因過去手術，前額有隆起的痕跡，身內有車禍留下的鐵骨架，講話速度緩慢，不擅言詞，如果民眾有發現特徵類似的男子，請與埔里警方合作。
(中時)
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