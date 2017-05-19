因前任醜聞上台 巴西總統特梅爾亦陷行賄風暴

巴西共和國總統特梅爾目前也陷入涉嫌行賄的政治風暴中。（圖/美聯社）

去年（2016）5月因為前任羅賽芙（Dilma Vana Rousseff）遭彈劾而上台、現任巴西共和國總統特梅爾（Michel Temer），僅不到一年的時間，自己也身陷政治風暴之中。諷刺的是，當年以貪腐醜聞推倒前任的特梅爾，如今也遭媒體爆料，一段間接向國會議長行賄的錄音流出，震撼了整個巴西。不僅讓聖保羅股市大跌、巴西雷亞爾（Brazilian real）匯率更是暴跌10%，憤怒的國會亦立即對他提出了彈劾。

據英國衛報（The Guardian）報導，繼前兩任總統之後、南美洲的巴西政壇再次陷入政治醜聞風暴，去年強勢主導並造成前總統羅賽芙下台的特梅爾，日前遭當地媒體踢爆，在巴西最大肉品集團JBS認罪協商錄音中，扯出特梅爾涉嫌透過中間人、向3月份腐敗罪名入獄的下議院發言人庫哈（Eduardo Cunha）行賄，對此指控，特梅爾雖於昨日嚴正否認行賄，更表示自己從未做錯事；但巴西國會對此並不買帳，反對黨議員發起彈劾案，並要求法院介入調查，勢必查明真相還給公眾一個公道。

遭特梅爾拉下台的巴西前總統羅賽芙。（圖/美聯社）

不滿特梅爾涉貪，上街要求他滾蛋的巴西民眾。（圖/美聯社）

現年76歲的特梅爾，雙親來自黎巴嫩的安提阿正教會（Greek Orthodox Church of Antioch）移民，1925年移入巴西，特梅爾則是土生土長的第一代。特梅爾是家中幼子，雖有黎巴嫩血統、但他並不會說阿拉伯文，1959年隨著大哥腳步，考入聖保羅大學（University of São Paulo）法學院、並在1974年從聖保羅天主教大學（Pontifical Catholic University of São Paulo）取得公共法專業的法學博士學位。在踏入政壇以前，曾短暫留校執教，而從1987年開始，特梅爾連任6任聯邦眾議院議員，並兩度被選為院長。2011年獲羅賽芙邀請成為副手，成為巴西副總統（2011-2016），但兩人卻在2016年撕破臉，特梅爾成為推倒羅賽芙的最後推手。

在特梅爾傳出行賄醜聞後，造成巴西昨日匯市大跌10%。（圖/美聯社）

巴西當地媒體表示，一旦特梅爾最後確定遭國會彈劾下台，巴西將再選出一位臨時總統，填補其所剩的任期，並於2018年舉行下屆大選。目前被風暴牽連的JBS集團和相關人物都拒絕發表回應或聲明，眼看去年的戲碼再次上演，不滿特梅爾的民眾，聚集首都巴西利亞和最大城聖保羅，上街表達抗議。混亂局面會拖到何時，將是外界與投資者最關心的焦點。

(中時電子報)