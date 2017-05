因前任醜聞上台 巴西總統特梅爾亦陷行賄風暴

巴西共和國總統特梅爾目前也陷入涉嫌行賄的政治風暴中。(圖/美聯社)

去年(2016)5月因為前任羅賽芙(Dilma Vana Rousseff)遭彈劾而上台、現任巴西共和國總統特梅爾(Michel Temer),僅不到一年的時間,自己也身陷政治風暴之中。諷刺的是,當年以貪腐醜聞推倒前任的特梅爾,如今也遭媒體爆料,一段間接向國會議長行賄的錄音流出,震撼了整個巴西。不僅讓聖保羅股市大跌、巴西雷亞爾(Brazilian real)匯率更是暴跌10%,憤怒的國會亦立即對他提出了彈劾。

據英國衛報(The Guardian)報導,繼前兩任總統之後、南美洲的巴西政壇再次陷入政治醜聞風暴,去年強勢主導並造成前總統羅賽芙下台的特梅爾,日前遭當地媒體踢爆,在巴西最大肉品集團JBS認罪協商錄音中,扯出特梅爾涉嫌透過中間人、向3月份腐敗罪名入獄的下議院發言人庫哈(Eduardo Cunha)行賄,對此指控,特梅爾雖於昨日嚴正否認行賄,更表示自己從未做錯事;但巴西國會對此並不買帳,反對黨議員發起彈劾案,並要求法院介入調查,勢必查明真相還給公眾一個公道。

現年76歲的特梅爾,雙親來自黎巴嫩的安提阿正教會(Greek Orthodox Church of Antioch)移民,1925年移入巴西,特梅爾則是土生土長的第一代。特梅爾是家中幼子,雖有黎巴嫩血統、但他並不會說阿拉伯文,1959年隨著大哥腳步,考入聖保羅大學(University of São Paulo)法學院、並在1974年從聖保羅天主教大學(Pontifical Catholic University of São Paulo)取得公共法專業的法學博士學位。在踏入政壇以前,曾短暫留校執教,而從1987年開始,特梅爾連任6任聯邦眾議院議員,並兩度被選為院長。2011年獲羅賽芙邀請成為副手,成為巴西副總統(2011-2016),但兩人卻在2016年撕破臉,特梅爾成為推倒羅賽芙的最後推手。

巴西當地媒體表示,一旦特梅爾最後確定遭國會彈劾下台,巴西將再選出一位臨時總統,填補其所剩的任期,並於2018年舉行下屆大選。目前被風暴牽連的JBS集團和相關人物都拒絕發表回應或聲明,眼看去年的戲碼再次上演,不滿特梅爾的民眾,聚集首都巴西利亞和最大城聖保羅,上街表達抗議。混亂局面會拖到何時,將是外界與投資者最關心的焦點。

