小模命案 家屬求償土豪哥W飯店賠2807萬

W飯店郭姓小模毒趴命案，目前正在台北地方法院審理中，受害人郭姓小模父母，今(19)日委請律師，向北院遞出附帶民事求償狀，訴請本案主犯「土豪哥」朱家龍及命案發生地W飯店業者等11人，共賠償2807萬7202元。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W飯店搭計程車前往國泰綜合醫院治療，隨後轉往台北榮民總醫院急救，仍宣告不治。案發後檢察官認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌；江哲瑋、張子奕涉犯販賣毒品罪嫌，陳秉澤涉犯湮滅他人刑事證據罪嫌，起訴6人，並對朱家龍求重刑12年，洪聖晏求刑11年半。

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(中時)