中職還好不是單1球季 否則4隊都是輸家！
全世界各國職棒賽制幾乎都是採單1球季，只有中華職棒採用上、下半季，也還好如此，否則以今年4隊落差大戰績，球季中早已輸掉可看性、精采度與票房，到頭來變成4隊「全輸」，沒有1隊是贏家。
看看4隊至昨(18日)為止戰績，桃猿排名第1，中信兄弟落後6場位居第2，統一獅落後9場排名第3，富邦悍將落後13場墊底，且4隊上半季還有22場至24場之間要打，要是賽制採單一球季，全年可能形成強者恆強、弱者恆弱戰局，俟各隊打完全季120場差距豈不愈拉愈大，還有什麼好看？
還好中職創隊元老有先見之明，把球季分成上、下半季，上半季積弱不振的球季，下半季可以重振旗鼓捲土重來，才不至於球季進行不到一半就知勝負誰屬，更重要的是，觀眾還會買票進來看，電視轉播收視率也不會差太多，慶幸難免中職始終如一，目前賽制維持上、下半季。
中職賽制採單1球季或上、下半季？其實不是本文想說的重點，想說的是，等那一天中職勇於改成單1球季，就代表中職進步了。
中職已經長達1、20年把洋投，當作戰績好壞的指標，1隊陣中擁有3位洋投都強，奪季冠軍與總冠軍機率至少7、8成；反之，成為B級球隊機率可能就是百分百，這似乎已是4隊近年戰績成敗的不變定律。
看看4隊洋投本季戰績，桃猿3位洋投累計拿下17勝3敗，其中史博威與道恩斯至今分別拿下7勝與5勝，2人還沒吞過敗投；中信兄弟前後共4位洋投則拿下差強人意11勝7敗，所以這2隊戰績位居前2。另2支B級球隊，統一獅3位洋投只拿到5勝10敗5救援，富邦悍將3位洋投僅獲得7勝10敗，2隊洋投奪勝率都不到5成，球隊戰績怎會好？
從歷史經驗檢看，各隊很難季初找來的3位洋投都像桃猿今年史博威、道恩斯與賽格威那麼強，總是且戰且走、邊打邊換，結果卻付出勝少敗多的代價。
之所以會讓洋投左右球隊戰績好壞，關鍵在於4隊具有獨當一面的本土強投「缺貨」，否則就不用1隊用到3位洋投，不必分上、下半季了。
(中時電子報)
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