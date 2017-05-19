中職還好不是單1球季 否則4隊都是輸家！

中時電子報
洋投
史博威以7勝與自責分率1.08，位居2項投手排行榜首，帶領桃猿戰績獨走。(圖：桃猿球團提供)

全世界各國職棒賽制幾乎都是採單1球季，只有中華職棒採用上、下半季，也還好如此，否則以今年4隊落差大戰績，球季中早已輸掉可看性、精采度與票房，到頭來變成4隊「全輸」，沒有1隊是贏家。

看看4隊至昨(18日)為止戰績，桃猿排名第1，中信兄弟落後6場位居第2，統一獅落後9場排名第3，富邦悍將落後13場墊底，且4隊上半季還有22場至24場之間要打，要是賽制採單一球季，全年可能形成強者恆強、弱者恆弱戰局，俟各隊打完全季120場差距豈不愈拉愈大，還有什麼好看？

還好中職創隊元老有先見之明，把球季分成上、下半季，上半季積弱不振的球季，下半季可以重振旗鼓捲土重來，才不至於球季進行不到一半就知勝負誰屬，更重要的是，觀眾還會買票進來看，電視轉播收視率也不會差太多，慶幸難免中職始終如一，目前賽制維持上、下半季。

中職賽制採單1球季或上、下半季？其實不是本文想說的重點，想說的是，等那一天中職勇於改成單1球季，就代表中職進步了。

中職已經長達1、20年把洋投，當作戰績好壞的指標，1隊陣中擁有3位洋投都強，奪季冠軍與總冠軍機率至少7、8成；反之，成為B級球隊機率可能就是百分百，這似乎已是4隊近年戰績成敗的不變定律。

洋投
富邦悍將洋投神盾先發9場，戰績僅2勝6敗自責分率6.46，讓球隊付出戰績慘烈代價。(圖:取材CPBL)

看看4隊洋投本季戰績，桃猿3位洋投累計拿下17勝3敗，其中史博威與道恩斯至今分別拿下7勝與5勝，2人還沒吞過敗投；中信兄弟前後共4位洋投則拿下差強人意11勝7敗，所以這2隊戰績位居前2。另2支B級球隊，統一獅3位洋投只拿到5勝10敗5救援，富邦悍將3位洋投僅獲得7勝10敗，2隊洋投奪勝率都不到5成，球隊戰績怎會好？

從歷史經驗檢看，各隊很難季初找來的3位洋投都像桃猿今年史博威、道恩斯與賽格威那麼強，總是且戰且走、邊打邊換，結果卻付出勝少敗多的代價。

之所以會讓洋投左右球隊戰績好壞，關鍵在於4隊具有獨當一面的本土強投「缺貨」，否則就不用1隊用到3位洋投，不必分上、下半季了。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
關鍵字：球季
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。