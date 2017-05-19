南台灣最大「高雄旅展」今登場 可望創20億商機

高雄旅展今天登場，行政院長林全特地出席。（柯宗緯攝）

高雄旅展可望創下20億元商機。（柯宗緯攝）

南台灣最大旅遊界盛事 「2017高雄市旅行公會國際旅展」，昨起一連四天在高雄展覽館登場，今年陸客銳減，各家業者積極搶攻國旅市場，另外日幣狂跌，「哈日」行程詢問度高，公會預期參展人數突破30萬人，可望創造20億元商機。

今日開幕典禮，由行政院長林全、高雄副市長史哲同台揭幕，展現中央及地方拚觀光決心。今年展出358家、800攤，另不受兩岸關係急凍，來自中國大陸8個省組團參展。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，陸客銳減，為搶國旅市場，各參展飯店住宿殺很大，像是墾丁夏都沙灘酒店超值雙人住宿券，兩天一夜特價4099元；三天兩夜會場特價7599元。

金聯世紀酒店推出樂活知本一泊二食，會場特價5488元，但週六每房加價1000元，連續假日每房加價2000元。8月31日前使用還可加贈知本森林遊樂區門票或史前文化博物館門票。

遠東金門來回機票加金沙大地酒店三天二夜每人2788元起，澎湖來回機票含行程住宿三天二夜每人6999元起，金廈溫泉四天住五星伍翔圓山溫泉3999元起。

華信花蓮來回機票含行程住宿餐食三天二夜4999元起，澎湖來回機票含行程住宿餐食四天三夜4999元起，樂桃航空大阪五天四夜含機票住宿機場稅行李20公斤13900元起，華航親涼夏、玩樂韓國五日9900元起(高雄出發ONE MOUNT冰雪主題公園含門票+雪盆，愛寶樂園+拌飯秀)。

日幣狂跌，參展旅行社業者更是趁勢推出赴日優惠行程，大搶哈日旅遊商機，日本九州5日遊會場特價新台幣2萬5800元含稅；京阪神5日會場特價下殺最低3萬800元含稅，東京迪士尼5日會場特價3萬3800元含稅，第2人還可折5000元；香川、四國、岡山倉敷美觀+奧道後+百選人氣溫泉會場特價3萬5800元含稅，都頗令人人心動。

香港旅遊發展局攤位「香港館」有當地5家業者聯合參展，提供的優惠包括，香港3天2夜最低新台幣4888元起。

歐洲旅遊行程也是便宜到令人心動，荷比法9日行程，會場特價也僅4萬5900元含稅。藍色多腦河艾凡隆河輪+布拉格傳說之旅11天，會場特價19 萬6000元含稅。玩瑞士送米蘭10日會場特價10萬8900起，荷比法瑞10日會場特價7萬9900起，瑞法米蘭10日會場特價8萬7900元，奧捷德10日會場特價7萬4900起，通通含稅含小費。

旅展必搶商品飯店餐券好康也多，位於高雄八五大樓地標的君鴻國際酒店祭出多重優惠搶客，85百匯栢麗廳平日雙人午茶券原價1144元，旅展價雙人870元，平均每人只要435元吃到飽，SKY大廳酒吧雙人早午餐券原價990元，旅展價雙人720元，五星級早午餐券每人只要360元即可享。

票券旅行社超低價餐券則有，漢來海港餐廳自助餐平日午茶券現金價525元。平日午餐券現金價690元，假日加198元。大八飯店TOP頂級自助餐平日午茶券現金價480元，平假日晚餐券現金價760元。寒軒飯店和平店及陽明店中式下午茶券現金價299元。

網紅主播魅力無可擋，高雄市旅行公會辦國際旅展也首度請來甜心主播施菲亞及「國光女神」LaLa 代言，將宣傳觸角伸向藍海，兩人於20日下午2:00在會場作直播，施菲亞及LaLa的臉書粉絲團人數都在40萬以上，希望藉由她們的推播揪粉絲來看旅展。

為炒熱旅展買氣，旅行公會也祭出現場消費滿萬元抽名牌行李箱活動，每天現場送出3個RIMOWA名牌行李箱,共12個，摸彩券投入後累計抽獎，愈早投入摸彩箱，中獎機會愈高。旅展期間推出很多優惠價格及方案相關訊息，歡迎民眾上2017高雄市旅行公會國際旅展官網活動訊息查閱。

(中時)