快閃自由廣場！台東熱氣球光雕音樂會 閃耀台北周末夜

與球共舞！台灣國際熱氣球嘉年華首場光雕音樂會將於台北揭幕，展開雙鼓大對決。(圖/台東縣政府觀光旅遊處)

7顆熱氣球齊點亮台北夜晚！台灣國際熱氣球嘉年華活動進入倒數，今年熱氣球光雕音樂會除了在台東舉行，也首度於台北揭幕，來自台東的熱氣球將在6月首個周末夜晚進駐自由廣場，快閃2小時，隨著現場原民歌舞與震耳鼓聲演出，敲響夏日饗宴首部曲。

2017台灣國際熱氣球嘉年華活動將於6月底登場，今年熱氣球光雕音樂會加場台北場，是繼去年高雄場後，首度於台北舉辦。台北「與球共舞」光雕音樂會將為熱氣球光雕音樂會系列活動揭幕，搶先於6月3日晚間7時到9時登場，開放民眾免費入場，提前感受熱氣球嘉年華的熱情。

首場光雕音樂會於台北自由廣場與兩廳院藝文廣場設置7顆熱氣球，燦爛奪目的熱氣球光影將隨著激昂澎派音樂閃耀台北城市；同時，活動也請來2大台灣之光，來自台東的「高山舞集」及葛萊美入圍團體「十鼓擊」為光雕音樂更添濃厚藝術氛圍，創造震撼視覺與聽覺外的新火花。

此外，熱氣球光雕音樂會三仙台場去年因尼伯特颱風攪局，今年再次挑戰「成功鎮三仙台」海岸，以八拱跨海步橋相映，呈現最完美的東海岸曙光光雕；最後壓軸光雕也將回到熱氣球的發源地「鹿野高台」，以「回家」主題重溫初衷：相約在高台上，以星星月亮為背景、絢爛煙火為嘉賓的感動。

(中時電子報)