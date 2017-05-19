高雄旅展開幕 高市觀光局閃亮登場

高雄市觀光局攤位閃亮登場，提供民眾探索大高雄食、宿、遊、購、行五大主題資訊。（柯宗緯攝）

南臺灣年度最大旅遊盛事「2017高雄旅行公會國際旅展」5月19日至22日於高雄展覽館盛大展開。由高雄市政府觀光局設立的高雄形象館位於特33區攤位，將以繽紛色彩及豐富的地圖內容，呈現大高雄的「食、宿、遊、購、行」五大特色主題，讓蒞臨高雄館的參觀者，都能隨各種場景的圖文資訊悠遊大高雄。

今天開幕行政院長林全也蒞臨高雄形象館巡禮指導，與現場嘉賓共同為高雄館揭開精彩序幕。開幕活動也邀請到高雄觀光大使高雄熊出場，搭配紅遍國內外，台灣唯一威尼斯小丑造型街舞舞團－「缺席舞團」共同演出，將帶領各位進入可愛又俏皮的高雄遊樂園，難得一見的組合只在高雄館。

觀光局長曾姿雯表示，為期四日的展覽，高雄館每天規劃五場的精采舞台活動，由高雄市政府觀光局、文化局、原民會及觀光業者，舉辦有獎徵答活動。

此外，更邀請高雄當地深具特色商家讓民眾認識。本次邀請的特色商家臥虎藏龍、各異奇趣，包含藏身在駁二藝術特區老巷內，充滿藝文氣息的「圖釘餐酒館」，將飲食料理與生活做更深的連結；擁有年輕人獨特創意的「織織人67」，針線之間譜出高雄獨特的文創精神。

另將哈瑪星老屋活化的「浪花共同工作室」則帶來異國風情的氛圍與作品；以及在旗山附有濃濃義式風味的「小露吃Gelato」，堅持跟「在地小農」合作推出許多美味冰淇淋外，更特別的是本身也是獨立書店，常和各種藝文展覽合作。

此外，為迎向國際社會全球化的潮流及推動新南向觀光發展政策，市府觀光局也舉辦2梯次的「高雄市會展外語導覽人員培訓班」，主要以高雄在地各大專院校外語、觀光、會展及餐旅等相關科系之本國籍與外國籍學生為主，提供來自世界各國的會展參與者最優質的服務，積極開創高雄市優質國際觀光的環境。

她說，本次的高雄館邀請很多特色商家來展示，供民眾能深層探索大高雄的精彩，以食、宿、遊、購、行五大主題資訊，讓民眾更了解高雄的旅遊景點、異國及在地的特色美食、購物商家及觀光行程，這些特色商家將於四天的旅展期間為大家帶來有趣的介紹與各家特色小禮，歡迎民眾來高雄館走走看看。

(中時)