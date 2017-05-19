日本生活壓力有多大？ 她列出這些規則後說「所以我去美國」
一直以來，日本是許多台灣民眾心中出國旅遊的首選，不管是觀光或是文化皆備受台人喜愛。日前就有一名網友於批踢踢實業坊（PTT）發文，表示自己從日本回來後，總想著若能移居那邊該有多好，此也讓她相當好奇，生活在日本的缺點有哪些？對此，一位曾駐日工作過的台灣人，就分享自己的經驗談，列出一堆在日生活與工作上的規則，引起熱烈討論。
這名女網友PO文寫道，稱自己之前在一間擁有300名員工，且都是日本人的公司工作，而公司還在保守出名的名古屋；因此，她就跟大家來分享自己的研修筆記，並強調，只要你外表看起來沒跟日本人差很多，就必須要遵守這些規則。
原PO進一步分成「女性篇」、「吃飯禮節篇」、「辦公室篇」以及「生活篇」來論述。從內容所描繪，可看得出日本的階級輩分文化相當重，以職場為例，該名網友就提到，進會議室前要輕敲門3下，因敲2下是詢問廁所有沒有人，使用在此是失禮的；之後，等到有人回應才可以推門，且要注意用雙手，並半扶著門鞠躬說「打擾了」，最後再用雙手將門關上。
此外，日本女性在生活中也有許多禮儀規則要遵守，原PO指出像是上廁所時，為避免聲音被聽到，因此必須按下「音姬」（一種廁所擬音裝置），否則會被認為很丟臉。如果是外出吃飯時，女生則要先幫忙分菜，並隨時注意桌上的菜和酒是否足夠，有無加點的需要，倒茶、倒酒的部分通常也是由女性或是輩份最低的人負責。
原PO說，這些存在於日本的規則，若你不遵守的話，會被其他日本人討厭；不過，若是白人的話就可以省略。因此，日本跟台灣工作哪個好？她的結論是，選錢多的那個，「所以我去美國惹。」
(中時電子報)
文章來源：批踢踢八卦版
關鍵字：日本
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