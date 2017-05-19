高鐵推宜蘭烏石港交通聯票 千元有找
台灣高鐵積極推廣「搭高鐵．遊宜蘭」的國民旅遊風潮，宣布自即日起與國光客運合作，推出「高鐵-國光宜蘭烏石港線」交通聯票，產品內容包括：國光客運南港-烏石港來回車票、賞鯨繞島船票與國光客運宜蘭當地路線不限次數搭乘1日券，市價共計1,290元，聯票特惠價999元，再享高鐵車票75折。
高鐵表示，為推廣宜蘭在地觀光旅遊，高鐵公司與多家客運業者合作，持續推出「高鐵台灣好行冬山河線聯票」以及「高鐵台灣好行礁溪線聯票」等旅遊產品，這次配合暑假即將到來以及南港轉運站啟用，再推出「高鐵-國光宜蘭烏石港線」交通聯票，總計提供三條不同的旅遊路線，讓旅客用輕鬆、環保又便利的方式，「搭高鐵．遊宜蘭」，體驗蘭陽平原之美。
購買「高鐵-國光宜蘭烏石港線」交通聯票的旅客，可搭高鐵至南港站後，利用南港轉運站搭乘國光客運前往烏石港，再乘著賞鯨船眺望龜山島的綺麗風光。隨後更可前往烏石港，品嘗美味海鮮，順道造訪蘭陽博物館以及「開蘭第一城」頭城老街，深度體驗宜蘭豐富的歷史人文。
台灣高鐵目前共推出11條高鐵交通聯票路線，除享折扣優惠以外，旅客更可利用7-11門市ibon機購取票，今天買，明天就出發，盡享「搭高鐵．遊台灣」的無限樂趣。
(工商)
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