同心「鞋」力 中彰投分署和業者送愛心

勞動力發展署中彰投分署與開利旺鞋業攜手「送愛心」，捐贈給社福團體。（盧金足攝）

開利旺鞋業捐贈雙愛心鞋給南投縣青年返鄉服務協會等單位。（盧金足攝）

同心「鞋」力！勞動力發展署中彰投分署與開利旺鞋業攜手「送愛心」，捐贈雙愛心鞋給南投縣青年返鄉服務協會、勵馨社會福利事業基金會、山海屯啟智協會及台中市智障者家長協會等多元就業開發方案補助單位，透過民間公益團體物資平台，將愛心資源分享給有需要的弱勢家庭。

中彰投分署多元就業開發方案諮詢輔導委員唐明順長年來持續輔導多元單位，深受肯定，與單位間也建立了深刻的情誼。透過唐委員的引薦，開利旺鞋業以實際行動回饋社會，讓這些擔任物資平台的非營利組織能夠更有效的利用資源。

中彰投分署陳瑞嘉分署長表示，受贈的多元單位透過設立「物資分享中心」、「實物銀行」、「愛心工坊」等平台，創造弱勢族群的就業機會。

不但可讓需要幫助的家庭即時得到協助，解決物資短缺的困境；整理或加工過的物資銷售後，單位更可進一步將盈餘用來協助弱勢家庭。

以台中市智障者家長協會設於西屯區的「心窩會館」為例，在收到各界的愛心捐贈後，協會再教導學員們進行二手物資的整理及銷售，讓這些身心障礙的孩子們獲得一份穩定的工作，學習「如何拿著釣竿釣魚」。希望藉由本次開利旺鞋業的愛心，達成拋磚引玉的作用，鼓勵更多人投入公益共襄盛舉。

(中時)