勞動部法律扶助 投入10元替勞工討回1元
為發揮勞工法律扶助效能，勞動部去年10月擴大勞工或工會幹部在裁決期間的律師代理酬金扶助範疇，截至今年4月底，投入2.2億元律師費，扶助了1.9萬件勞工申請案，爭取23億元，「相當於投入10元經費，就替勞工爭取回1元」。
勞動部自2009年起推動「勞工法律扶助專案」，提供律師代理酬金、民事訴訟裁判費及訴訟期間必要生活費用等扶助，去年10月13日更修正發布實施「勞資爭議法律及生活費用扶助辦法」，擴大勞工或工會幹部在申請裁決審理期間的律師代理酬金扶助項目，對受到降調、減薪及其它不當勞動行為爭議類型案件都可提供相關扶助。
根據勞動部統計，截至今年4月底，共投入2.2億元律師費，在民（刑）事律師代理酬金部分，共計24087件勞工申請案，准予扶助19475件案件，超過7成訴訟結果對勞工有利，協助勞工爭取應有權益總計超過23億元，平均每案勞工可獲得20萬餘元。
勞動部勞動關係司長王厚偉表示，為使勞工獲得平等扶助資源，更設置「訴訟扶助資訊整合系統」，避免給付重疊，提升扶助時效，希望勞工朋友遇有權益受損時，除透過調解、仲裁等方式處理外，如未能解決，不要輕言放棄，可以向縣（市）政府或本部申請訴訟協助。
(中時)
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