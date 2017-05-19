《時來運轉》德甲大結局 漢堡捍衛全勤傳統

德甲唯一54隊全勤的漢堡，全力捍衛不曾降級的優良傳統。圖為該隊前鋒尼可萊穆勒。（美聯社資料照）

德甲本季保級大結局，漢堡vs.狼堡，究竟哪個堡比較好吃？蘿蔔球評李弘斌和美女主播尉遲佩玉告訴您~~

2016-17德甲聯賽將於台灣時間20日晚間畫下句點，最後一輪的焦點莫過於「恐龍」漢堡與「狼堡」沃夫斯堡的保級大戰。漢堡要捍衛唯一德甲全勤的傳統，避免近4季3度淪落踢附加賽的窘境，此役一定要贏沃夫斯堡才行。FOX體育台官網將於晚間9點半直播此役。

德甲的保級局勢已大致底定，因哥斯塔特、達姆斯泰特提前確定降級，剩下要踢升降級附加賽的倒數第3還沒確定。目前美因茲、奧格斯堡、沃夫斯堡同為37分，漢堡35分，最後將有1隊要與德乙季軍踢主客兩回合的附加賽。

漢堡是德甲1963年成立以來，唯一全勤參與54季的隊伍，就連奪冠最多的拜仁慕尼黑，因為不是德甲創始球隊，也沒有如此殊榮。

漢堡要捍衛光榮傳統，最後一輪的目標也很清楚，只要取勝就能直接保級。只是他們最近不太爭氣，連5輪不知勝利滋味，僅靠和局拿下2分。加上對戰沃夫斯堡已經連11場不勝，局面十分不利。

前鋒戈麥斯（中）本季替沃夫斯堡攻入16球。（美聯社資料照）

沃夫斯堡是由福斯（大眾）汽車集團所支持的球隊，前年才贏得德國盃與德國超級杯冠軍，但集團後來爆發廢氣排放數據造假醜聞，股價大跌，足球隊似乎也受到影響，上季掉到德甲第8，本季還淪為「保級大隊」。

沃夫斯堡擁有前德國國腳、現役德甲進球第2多的前鋒戈麥斯（Mario Gomez），在本季對勒沃庫森的比賽中，戈麥斯曾在最後10分鐘內上演「帽子戲法」，本季16顆德甲進球，在德國本土球員也排名第2。

沃夫斯堡教頭楊克在2月底上任後，戈麥斯貢獻了10進球1助攻。（美聯社資料照）

有趣的是，戈麥斯本季的16顆進球，有10顆是在新教頭楊克（Andries Jonker）2月底上任後所貢獻，期間還有1次助攻，狼軍全隊在楊克麾下攻入13球，只有2球和戈麥斯無關。其實在楊克過去擔任拜仁慕尼黑代理教頭時，戈麥斯就有很棒的進球效率，如今生涯於楊克麾下出賽16場、進13球，仍是狼軍頭號殺手。

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戈麥斯不但很挺楊克，本季還有11球在客場所進。沃夫斯堡還是德甲本季唯一客場積分比主場還多的球隊（19比18），漢堡此役的主場優勢不免要打些折扣。加上近況與對戰紀錄都對漢堡不利，恐龍軍團想要獲勝直接保級，難度不小。

(中時電子報)