技術突破！雙桿矯正自發性脊椎側彎

挑戰脊椎手術新技術！台中市高齡80歲的婦人，因骨質疏鬆問題、幾乎無法筆挺站立，到大里仁愛醫院就診，透過灌注骨水泥配合打鋼釘加強方式，終於改善其病況。脊椎骨科主任連君泰強調，為幫助脊椎患者，近幾年研發出3項新技術，其中包括單桿交叉逆向去旋轉手術，可改善青少年脊椎側彎。

連君泰說，骨質疏鬆問題常見於台灣老年族群，通常可能因疏鬆、壓迫等情況造成身體疼痛，但因脊椎周邊有中樞神經、大動脈等，脊椎畸形矯正手術風險高，常容易引發癱瘓或死亡，也因而讓患者諱疾忌醫。

連君泰說，這名80歲患者長年受骨質疏鬆所苦，背部疼痛到幾乎無法完整站立，考量使用傳統脊椎鋼釘手術仍可能有坍塌風險，決定先透過脊椎骨水泥逆流灌注技術、加強脊椎強壯程度，在打入鋼釘，術後幾年婦人仍可行動自如。

此外，針對10至16歲、患有脊椎側彎的青少年，連君泰也研究出「單桿交叉逆向續旋轉」手術，他說，以往手術皆須使用2隻矯正桿、在脊椎雙側分別矯正，現在則以單桿、跨越脊椎中線交叉到對側並同時逆向旋轉，達到雙桿矯正的效果，風險較低、手術時間及術後恢復都較傳統方式縮短。

(中時)