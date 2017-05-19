技術突破！雙桿矯正自發性脊椎側彎
挑戰脊椎手術新技術！台中市高齡80歲的婦人，因骨質疏鬆問題、幾乎無法筆挺站立，到大里仁愛醫院就診，透過灌注骨水泥配合打鋼釘加強方式，終於改善其病況。脊椎骨科主任連君泰強調，為幫助脊椎患者，近幾年研發出3項新技術，其中包括單桿交叉逆向去旋轉手術，可改善青少年脊椎側彎。
連君泰說，骨質疏鬆問題常見於台灣老年族群，通常可能因疏鬆、壓迫等情況造成身體疼痛，但因脊椎周邊有中樞神經、大動脈等，脊椎畸形矯正手術風險高，常容易引發癱瘓或死亡，也因而讓患者諱疾忌醫。
連君泰說，這名80歲患者長年受骨質疏鬆所苦，背部疼痛到幾乎無法完整站立，考量使用傳統脊椎鋼釘手術仍可能有坍塌風險，決定先透過脊椎骨水泥逆流灌注技術、加強脊椎強壯程度，在打入鋼釘，術後幾年婦人仍可行動自如。
此外，針對10至16歲、患有脊椎側彎的青少年，連君泰也研究出「單桿交叉逆向續旋轉」手術，他說，以往手術皆須使用2隻矯正桿、在脊椎雙側分別矯正，現在則以單桿、跨越脊椎中線交叉到對側並同時逆向旋轉，達到雙桿矯正的效果，風險較低、手術時間及術後恢復都較傳統方式縮短。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。