營造新氣象！ 詹啟賢選舉不邀大咖站台

詹啟賢（右）19日到新竹市拜票。（徐養齡翻攝）

國民黨主席選戰明天登場，前副主席詹啟賢19日趕在選前最後一天，前往新竹市傳統市場拉票，對於外界想邀大咖站台、拉抬聲勢，詹啟賢認為選舉不應借助他人力量，應以新思維營造國民黨新氣象。

詹啟賢直言，民眾期待的是一個不一樣的、改變的國民黨，過去選前之夜習慣花大錢造勢、買廣告，這些模式應加以改變，他深信黨員心中都有一把尺，會按照理念選擇最適合的人選。

(中時)