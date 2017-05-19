歡慶新竹城隍祭 二爺騎重機啟航
新竹市都城隍廟歡慶年度城隍祭，本月26日將安排城隍爺帶領Q版神偶大爺、二爺騎重機啟航，每年吸引數萬人參加的夯枷活動報名也同步展開，預計在8月登場，報名首日以網路或現場報名者，還可獲贈「保你平安」手機立環。
竹市都城隍廟是全台位階最高的城隍爺，建廟近270年，保存古早中元祭典儀式，竹塹中元城隍祭更是竹市唯一民俗類無形文化資產，無論在宗教、文化界都被視為年度盛事之。
文化局表示，城隍祭首波將於26日展開，上午9時進行啟航活動，將首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟，並沿途祈福，透過造勢宣傳來廣邀全國民眾參與，夯枷報名也在該日啟動。
傳承百年的「揪團夯枷，消災解厄」活動，則是城隍祭重頭戲之一，將於8月22日（農曆7月1日）登場，歷年預約報名人數都以秒殺速度進行，今年再度開放網路線上報名，歡迎民眾多加利用，把握參加機會。
副市長沈慧虹表示，都城隍廟是新竹人常來走動的地方，無論求神問卜，或來碗廟口小吃，都城隍廟永遠是新竹地區最重要的信仰之一，年度的竹塹中元城隍祭百年來更一直遵循古禮，是國人不容錯過的年度重頭戲。
(中時)
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