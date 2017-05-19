323攻占行政院案 魏揚8人判無罪 北檢今上訴

323太陽花學運攻占行政院案，台北地院上月判決魏揚（見圖）等8人無罪。但北檢不服，今天下午提起上訴。（本報資料照片／劉宗龍攝）

323太陽花學運攻占行政院案，台北地院上月判決，對被訴煽惑犯罪的魏揚等8人，認定沒有主觀犯意，判決無罪。但台北地檢署不服，認定魏揚8人利用群眾集會或網路號召方式，勸誘他人從事犯罪或違法抗命之行為，今天下午提起上訴。

北院審理323案，因行政院撤告，北院只針對煽惑他人犯罪、妨害公務、竊盜部分進行判決。其中煽惑他人犯罪部分，魏揚等8人被認定只有呼口號激勵民眾士氣，沒有要求他人妨害公務進行犯罪，主觀上沒有犯意，因此判無罪。另有11人分涉妨害公務罪、毀損公務掌管物品罪、毀損罪分別判4到5月、可易科罰金。

北檢指出，依判決理由已認定魏揚等人有利用集會或網路方式，向不特定人或多數人提議進佔行政院之舉，因此魏揚等人應已明確表達所欲勸誘他人從事犯罪或抗命行為。

而且案發當天行政院週邊並無任何民眾申請集會遊行，行政院面忠孝東路處亦已經警方架設拒馬阻攔群眾進入行政院內滋事，所以魏揚等人對於群眾攻占行政院，可預見將與依法維持秩序之警方發生衝突，或違反警方依法所為制止之相關命令，已構成刑法煽惑他人犯罪之要件。

案發當天確有群眾侵入行政院，並造成行政院辦公處所諸多物品損毀，顯非以和平手段為抗議行為，亦證明參與攻占行政院的群眾，構成無故侵入或留滯建築物罪嫌，顯示魏揚等人煽惑他人犯罪或抗命之犯行明確。

本案發生於2014年3月23日太陽花學運期間，在抗議群眾占據立法院多日後，黑色島國青年陣線召集人魏揚及其成員在網路上號召民眾，於行政院周邊警方的鐵拒馬上鋪棉被，爬入行政院，並在正門前廣場進行靜坐抗議等行動。

大批民眾、學生陸續趕到現場，闖進政務委員辦公室與電器室，甚至有民眾在院區後側外牆架設鋁梯，攀登鋁梯進入接待室2樓，過程中與警員爆發激烈衝突，甚至將警員推拉下台階。

隔天凌晨，警方展開強制驅離，過程中雙方陣營發生多次激烈肢體衝突，多人受傷。台北地檢署偵辦後起訴93人，蔡英文總統執政後，行政院撤回87人侵入建築物罪的告訴，至於魏揚等21人因被訴妨害公務等罪，屬公訴罪，北院仍進行審理。

(中時)