高中畢旅學生集體罹A型流感 處置得宜疫情未擴大

國立宜蘭高商近500名高二師生這幾天原本正在開心地享受畢業旅行，但中途卻發生學生集體罹患可能會併發重症的A型流感事件，還好林姓班導師警覺性高，要求班上學生全部都要量體溫，即時將有發燒等症狀的學生做妥善處理，否則恐將有更多學生會遭到波及。

宜蘭高商從星期二開始展開4天3夜的畢業旅行，但第2天就有學生陸續出現發燒、流鼻水等症狀，其中1名情況特別嚴重的學生送往醫院檢查後，A型流感的篩檢結果呈陽性反應。

宜商校長黃進雄說，除了確診的學生，之後又有同一個班上以及隔壁班的學生出現身體不適的症狀，綜二仁導師林惠玲驚覺不對，要求學生全部都要測量體溫，結果共有11名學生發燒，立即都帶往醫院檢查。

經討論後，校長黃進雄隨即決定自己開車，先載著班導師林惠玲及確診的學生回家，另外也安排一輛遊覽車，載著11

名出現感冒症狀，以及想提前回家的學生共37人，提前結束這趟畢業旅行返回宜蘭。

黃進雄說，學校都有依照程序向教育部通報，畢業旅行也將在今天結束，學生都會在今天回到宜蘭，為了避免疫情擴大，也讓學生多休息，有出現集體感染現象的兩個班將先停課5天。

(中時)